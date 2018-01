Flamengo apresenta o paraguaio Ramirez O atacante César Ramirez, da seleção paraguaia, será apresentado nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, na Gávea, como o novo reforço do Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, apelidado de El Tigre pelos torcedores do Cerro Porteño, seu ex-clube, somente deve estrear com a camisa rubro-negra no confronto contra o Santos, dia 11 (domingo), na Vila Belmiro. Antes, porém, o Flamengo enfrentará o Internacional, quarta-feira, no Rio, num jogo encarado como uma decisão. A equipe carioca precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Para o técnico Andrade, um empate terá sabor de derrota. ?Não se pode desperdiçar pontos em casa?, disse o treinador, que, em três jogos no comando do time, obteve uma vitória e dois empates. Andrade só tem uma dúvida para definir a escalação do Flamengo. Caso o lateral-direito Leonardo Moura não se recupere de contusão na coxa direita, a tendência é que Róbson o substitua. A equipe rubro-negra que enfrentará o Internacional terá a seguinte formação: Diego; Leonardo Moura ( Róbson), Fernando, Renato Goiano e André; Augusto Recife, Diego Souza, Renato e Souza; Fabiano Oliveira e Obina.