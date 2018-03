Flamengo apresenta o zagueiro Dininho

O zagueiro Dininho, que estava ‘encostado’ no Palmeiras, foi apresentado nesta segunda na Gávea como o mais novo reforço do Flamengo. Ele deu voltas ao redor do campo enquanto os reservas do Flamengo aplicavam goleada por 6 a 0 sobre o Artsul, em jogo-treino que teve Obina e Renato Augusto como destaques - cada um marcou dois gols. Depois da atividade, Dininho falou de sua vontade de estrear logo com a camisa do Flamengo. "Se puder ser no Fla-Flu de domingo, vai ser ótimo. Mas não quero me precipitar e tenho de deixar a decisão para o treinador", comentou Dininho. Ele reconheceu que precisa adquirir ritmo de jogo. "Fisicamente eu estou bem. Agora, estou meio sem ritmo." Dininho elogiou seus colegas de zaga, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim, e se disse pronto para formar um trio no time titular, embora o técnico Caio Júnior prefira armar o time com dois zagueiros. "Eu tenho que fazer valer a indicação do técnico, que acreditou em mim." Caio Júnior trabalhou ano passado com Dininho, quando os dois estavam no Palmeiras. "Ele é um jogador de grupo, de qualidade, importante para o nosso planejamento", disse o treinador do Flamengo.