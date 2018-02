Flamengo apresenta o zagueiro Rodrigo, ex-São Paulo

O Flamengo apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Rodrigo, mais um reforço para a temporada 2008. "A contratação do Rodrigo mostra a retomada da credibilidade do Flamengo no mercado", comemorou o vice-presidente Kleber Leite. "Ele teve propostas de outros clubes, inclusive o São Paulo, mas optou por jogar no Flamengo." Rodrigo vem do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e assinou contrato por um ano. "Estou muito feliz de estar aqui no Flamengo. Sei da responsabilidade de vestir a camisa rubro-negra e tenho certeza que o clube não vai se arrepender da minha contratação", disse com confiança o jogador de 27 anos, que repetiu o discurso de todos aqueles que chegam à Gávea. "Acompanhei os jogos do Flamengo pela televisão e ficava arrepiado vendo a festa da torcida no Maracanã." Rodrigo chega para ser titular ao lado de Fábio Luciano; curiosamente, os dois começaram na Ponte Preta, mas nunca jogaram juntos no time titular, já que Fábio Luciano foi negociado com o Corinthians em 1999, e Rodrigo apareceu no time titular em 2001. Ele já começa os treinos físicos depois do Natal, antes da reapresentação do elenco.