Flamengo apresenta Ramon e Rodrigo Alvim na sexta

Com 21 anos, Ramon, ex-CSKA, e Rodrigo, ex-Wolfsburg, chegam ao Flamengo para serem os eventuais substitutos do veterano Petkovic e de Juan. O meio-campista foi contratado por empréstimo de seis meses, enquanto o lateral, de 26 anos, ficará no clube por três anos.

Até o momento, o Flamengo trouxe cinco reforços para a temporada 2010. Os primeiros a chegar foram Fernando e Michael, seguidos do festejado Vágner Love. O clube ainda poderá trazer o lateral Belletti, que defende atualmente o Chelsea, da Inglaterra.