Flamengo apresenta zagueiro equatoriano e lateral Léo

RIO - O Flamengo recebeu mais dois reforços para 2014. O zagueiro equatoriano Frickson Erazo, de 25 anos, e o lateral-direito Léo foram apresentados oficialmente pelo clube no fim da tarde desta terça-feira, no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Erazo e Léo assinam com o clube carioca por três e quatro anos, respectivamente.

Erazo já disputou uma Copa Libertadores e uma Copa Sul-Americana e anteriormente jogava pelo Barcelona, de Guayaquil. O Flamengo apostou na experiência do equatoriano, titular da seleção de seu país, classificada para a Copa do Mundo, para a disputa da Libertadores deste ano.

O lateral-direito Léo foi um dos destaques do Atlético Paranaense no ano passado. E chega ao clube rubro-negro carioca para fazer sombra ao seu xará, o experiente Léo Moura. Os dois se juntaram ao demais jogadores da equipe que fazem a pré-temporada e já participaram do treinamento desta terça.

Outra novidade no treinamento desta terça foi o atacante Alecsandro. O jogador que disputou a temporada passada pelo Atlético Mineiro também já treinou com o grupo rubro-negro e deve ter a contratação anunciada nesta quinta pelo Flamengo.