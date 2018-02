Flamengo arma novo meio-de-campo para 2008

O meio-de-campo que levou o Flamengo ao terceiro lugar no Brasileirão, com Jaílton, Cristian, Ibson e Toró, será totalmente modificado já a partir do Campeonato Carioca. A exceção deve ser Ibson, o único dos quatro jogadores que continuará como titular. Em 2008, Toró, Jaílton e Cristian vão amargar o banco de reservas. Com as contratações de Kleberson, Jônatas e do paraguaio Gavilán, o técnico Joel Santana ganhou novas opções para armar seu meio-de-campo. E Joel já deixou bem claro que Jônatas, Kleberson e Ibson têm vaga garantida no time titular. Assim, Renato Augusto e Gavilán disputariam a última vaga. Até o vice-presidente de futebol do Flamengo, Kléber Leite, já deu o seu palpite sobre a escalação ideal do novo meio-de-campo do time. Ele contou que armaria o setor com Jônatas, Kleberson, Íbson e Renato Augusto.