Flamengo arranca empate no Palestra O Santo André desperdiçou a chance de jogar pelo empate a finalíssima da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Nesta quarta, no Palestra Itália, levou um gol do Flamengo no primeiro tempo, virou para 2 a 1 no começo da segunda etapa, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2. Agora, só ficará com o título se vencer o Flamengo ou empatar por mais de dois gols. Um novo 2 a 2 levará a decisão para os pênaltis. Empate por até 1 a 1 dá Flamengo. O favoritismo carioca não intimidou o time do ABC. Bola rolando no Parque Antártica e o Santo André sufocava os cariocas desde o início. A pressão assustou o Flamengo, que entregava a bola de mão beijada ao adversário. O Santo André, no entanto, não sabia como transformar as oportunidades em lances de perigo. Faltava um jogador com calma para controlar a bola e armar as jogadas. Assim, o time do ABC tentava chegar na base da força e do bate-rebate. O Flamengo demorou cinco minutos para conseguir chegar ao campo de ataque. Porém, quando saiu para o jogo, não demorou para dominar a partida. Na melhor chance, aos 17, Jean se livrou da marcação e bateu rasteiro. O Júlio César, do Santo André, precisou se esticar todo para afastar. Não demoraria para o Flamengo abrir o placar. Jogada ensaiada em cobrança de falta e Felipe colocou a bola na cabeça de Roger, que livre de marcação completou para o gol. O Flamengo deu mostras de que iria crescer com a vantagem. Ibson fez ?fila? na defesa e chutou em cima do goleiro. Não passou disso. O Santo André equilibrou a partida novamente e por duas vezes levou pânico ao outro Júlio César, com chutes de Osmar. Encerrado o primeiro tempo, Abel Braga deixou o gramado irritado. ?Estamos dando muita distância na marcação e eles têm uma forte jogada aérea. Não gostei nem um pouquinho.? Abel tinha razão. 7 minutos do segundo tempo, Romerito levantou a bola na área e Osmar, em posição legal ? Douglas Silva estava na mesma linha ?, empatou para o Santo André: 1 a 1. Era a vez da equipe do ABC aproveitar a apatia do rival. Outra bola na área rubro-negra e Romerito virou para o Santo André. A vantagem poderia ser maior se o juiz Wilson de Souza Mendonça tivesse marcado pênalti sobre Élvis. O Flamengo parecia nocauteado. Felipe desapareceu em campo. Athirson entrou para dividir a responsabilidade com o camisa 10 e foi abençoado com o empate, aos 39, cobrando falta. A pressão carioca cresceu no final, mas a decisão ficou para o Maracanã.