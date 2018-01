Flamengo atrás de lateral-esquerdo A lateral-esquerda é a posição mais carente do Flamengo para a temporada. Júlio Moraes, que era o terceiro reserva em 2004, é o único jogador no elenco que atua neste setor. Athirson se transferiu ao Cruzeiro e Roger retornou ao Corinthians. A diretoria rubro-negra está negociando com Lino, do São Paulo, e Jorginho Paulista. "É importante a contratação de mais um lateral-esquerdo, que será muito bem-vindo no clube. Mas quero agarrar essa oportunidade no início de temporada", declarou Júlio Moraes, que treinou nesta quarta-feira no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ), local da pré-temporada do Flamengo. O goleiro Diego, revelado nas categorias de base da Gávea, também sabe que 2005 será um ano decisivo para se firmar como titular no Flamengo. Apesar da responsabilidade de substituir Julio Cesar, ídolo da torcida e negociado com a Internazionale de Milão, da Itália, ele não teme o desafio. "Quero fazer história, conquistar títulos e virar ídolo".