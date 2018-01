Flamengo bate Audax e pode reeditar quartas de final com o Corinthians na Copa SP

O Flamengo garantiu nesta quarta-feira a classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga veio com uma vitória apertada, por 1 a 0, sobre o Audax, na Arena Barueri, em jogo válido pelas oitavas de final.

Agora, o time carioca aguarda a definição do próximo adversário, que vai sair do jogo entre Corinthians e Avaí. Se os corintianos avançarem, haverá uma reedição das quartas de final de 2017, quando o time paulista eliminou os flamenguistas com uma vitória por 2 a 1.

Os outros três confrontos da próxima fase já estão definidos. O Santos encara o Internacional, e o São Paulo pega o Vitória, enquanto o Palmeiras enfrenta a Portuguesa.

O Audax tentou jogar de igual para igual com o Flamengo e até conseguiu, durante a primeira metade do primeiro tempo. No entanto, viu a equipe carioca dominar a partida aos poucos e marcar o gol da vitória aos 27 minutos, quando Bill recebeu pela direita, puxou para o meio e chutou de esquerda para o fundo do gol.