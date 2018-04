Flamengo bate Bangu por 3 a 0 e se garante na semifinal do Carioca

O Flamengo entrou em campo neste domingo, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, ameaçado de ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca. O time, por sinal, exibiu instabilidade durante o confronto diante do Bangu, mas deslanchou na reta final do segundo tempo para fazer 3 a 0 e assegurar classificação.

O triunfo, conquistado com gols de Marcelo Cirino, Guerrero e Jorge, garantiu ao time rubro-negro a quarta posição da Taça Guanabara. Assim, a equipe comandada por Muricy Ramalho terá pela frente o Vasco nas semifinais. Também na tarde deste domingo, os vascaínos conquistaram o título desta fase do Carioca ao vencerem o Fluminense por 1 a 0, em Manaus.

Por ter realizado campanha inferior à do Vasco, o Flamengo terá de reverter a vantagem do rival, que poderá avançar às finais com um empate no jogo único que definirá quem irá se classificar.

O Bangu, que entrou em campo já eliminado, acabou fechando a sua campanha no Campeonato Carioca na sétima e penúltima posição da Taça Guanabara, com apenas quatro pontos, ficando à frente apenas do Madureira, lanterna com dois.

No duelo deste domingo, o Flamengo começou melhor e foi o primeiro a criar as melhores oportunidades de gol. A equipe, porém, só foi conseguir abrir o placar aos 38 minutos. Em trama pelo lado direito, Rodinei tocou para Willian Arão, que cruzou para Marcelo Cirino finalizar de esquerda no contrapé do goleiro Célio Gabriel.

O Bangu, porém, queria ao menos fazer uma despedida digna de campeonato e quase empatou no finalzinho do primeiro tempo, quando Giovanni cabeceou e a bola saiu com perigo à esquerda do gol de Paulo Victor, já batido no lance.

Na etapa final, o time flamenguista acabou diminuindo o seu ritmo e passou a correr riscos, fato que fez o técnico Muricy Ramalho dar uma grande bronca nos jogadores na parada técnica dada pelo juiz. E a bronca acabou surtindo o efeito desejado, pois a equipe acabou fazendo os dois gols que determinaram o 3 a 0.

O primeiro foi aos 36 minutos. Após cruzamento de Marcelo Cirino, Anderson Penna furou feio ao tentar fazer o corte e a bola sobrou para Guerrero, que não perdoou ao finalizar para as redes. E, quando o 2 a 0 já parecia definido, Jorge selou o placar final. Após rebote dado pelo goleiro Célio Gabriel em cruzamento para a área, o lateral chutou para as redes e definiu.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 3 FLAMENGO

BANGU - Célio Gabriel; Paulo Barrach (William Amendoim), Rafael Henriques, Anderson Penna e Guilherme; Mauro Silva, Júnior, Giovanni Carioca, Almir (Magno) e Magnum; Igor Goulart (Carlinhos). Técnico: Mário Marques.

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuellar, Willian Arão, Mancuello (Chiquinho) e Alan Patrick (Ederson); Marcelo Cirino (Gabriel) e Guerrero. Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Marcelo Cirino, aos 38 minutos do primeiro tempo; Guerrero, aos 36, e Jorge, aos 45 do segundo.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).