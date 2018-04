Flamengo bate Friburguense e assume ponta do Carioca

NOVA FRIBURGO - O Flamengo conquistou a primeira vitória atuando com seus titulares neste Campeonato Carioca. Com direito a um golaço de Elano, o time rubro-negro venceu o Friburguense por 2 a 0, nesta quarta-feira à tarde, no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. A vitória devolveu a liderança do Campeonato Carioca aos visitantes, que somam dez pontos, enquanto o Friburguense é o 12.º, com apenas três.

O jogo começou morno e com muitos passes errados. E o Flamengo foi quem tomou a iniciativa. Logo aos três minutos, André Santos fez boa jogada na esquerda, depois tocou para Paulinho chutar firme no canto direito, a bola passou rente à trave, mas foi para fora. Aos sete minutos, Carlos Eduardo ajeitou para Amaral na intermediaria, o volante chutou colocado, tirando tinta do travessão.

Bem organizado em campo, o time do Friburguense se defendia bem e só subia nos contra-ataques. Aos 14 minutos, Cadão recebeu um bom cruzamento na área e cabeceou no chão, obrigando o goleiro Felipe a fazer uma grande defesa.

Com dificuldade em criar pelo meio, o Flamengo apostou nas jogadas pelas laterais. Aos 28 minutos, Léo Moura recebeu de Elano, que bateu curto o escanteio na ponta direita. O lateral cruzou para a área, Samir subiu mais alto que a zaga do Friburguense e cabeceou para uma difícil defesa do goleiro Afonso. A pressão era grande. Aos 37 minutos, Carlos Eduardo levantou a bola na área e o insistente Samir apareceu para, de cabeça, abrir o placar para os rubro-negros.

O Friburguense tentou buscar o empate ainda no primeiro tempo. Após receber bom passe, o atacante Sergio Gomes carregou a bola sozinho na área, chutou forte e Felipe, no reflexo, espalmou para salvar.

O segundo tempo também começou morno, o Flamengo recuou bastante e o Friburguense aproveitou para atacar. Aos 19 minutos, Jorge Luiz carregou pela ponta esquerda e deu um chutaço cruzado, que por pouco não deu o empate. Logo depois, em um bate-rebate na área do rubro-negro, a bola sobrou para Rômulo, sozinho, mas o atacante chutou muito mal e não levou risco ao goleiro Felipe.

Só então o Flamengo reagiu. Aos 23 minutos, André Santos passou para Elano na grande área. Mesmo com a marcação o meia chutou colocado e ampliou o placar com um golaço. Em seguida, Léo Moura bateu um escanteio curto para Gabriel, o meia deu um drible da vaca no marcador e chutou rente ao gol de Afonso, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Depois disso, o Friburguense teve muita dificuldade para criar boas jogadas. E o Flamengo passou a administrar o jogo com segurança. Assim, a partida terminou mesmo em 2 a 0 para o rubro-negro.

FICHA TÉCNICA:

FRIBURGUENSE 0 X 2 FLAMENGO

FRIBURGUENSE - Afonso; Sergio Gomes, Bruno Leal, Cadão e Flavinho; Bidu, Lucas, Marcelo e Jorge Luiz; Ziquinha (Tojo) e Rômulo. Técnico: Gerson Andreotti.

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Amaral, Muralha, Elano (Rodolfo) e Carlos Eduardo (Gabriel); Paulinho (Alecsandro) e Hernane. Técnico: Jayme de Almeida.

GOLS - Samir, aos 37 minutos do primeiro tempo. Elano, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

CARTÃO AMARELO - Bidu (Friburguense).

RENDA - R$ 148.100,00.

PÚBLICO - 3.675 presentes.

LOCAL - Estádio Eduardo Guinle, Nova Friburgo (RJ).