Flamengo bate Maracaibo fora e briga por 1.º lugar geral Mesmo sem ser brilhante, o Flamengo derrotou o Unión Maracaibo por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio José "Pachencho" Romero, na cidade de Maracaibo, na Venezuela. Com a vitória, a equipe carioca tem agora a melhor campanha da Copa Libertadores: soma 13 pontos em cinco jogos, um a mais do que o Santos, que enfrenta o Defensor nesta quinta, no Uruguai. O dono da melhor campanha decide em casa todas as passagens de fase até o final do torneio. Já classificado para as oitavas-de-final da Libertadores, o Flamengo ainda tem o primeiro lugar do Grupo 5 garantido. Afinal, o segundo colocado, Paraná, está com 6 pontos, enquanto o Real Potosí (Bolívia) soma 3 e Unión Maracaibo é o lanterna, com 2. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o meia Renato acertou um chute de fora da área e fez 1 a 0 para o Flamengo. A impressão era de que o time carioca, mesmo fora de casa, conseguiria uma goleada, principalmente pela fragilidade do adversário. Mas, depois de abrir a vantagem, o Flamengo recuou, andou em campo e acabou passando sufoco. O Unión Maracaibo não empatou a partida por pouco. Esbarrou no bom goleiro Bruno, autor de pelo menos duas defesas difíceis. É verdade também que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. O árbitro Carrillo Victor, do Peru, ignorou pênalti claro a favor da equipe carioca. No lance, o goleiro Sanhouse derrubou o lateral-esquerdo Juan dentro da área. Destaque da partida, o goleiro Bruno voltou a salvar o Flamengo na etapa final. Ele só não conseguiu evitar o gol contra do volante Paulinho, aos 31 minutos. O empate animou ainda mais a equipe venezuelana. Mas a euforia não durou muito tempo. O meia Renato Augusto, de cabeça, decretou a vitória flamenguista aos 36. UNIÓN MARACAIBO 1 x 2 FLAMENGO Unión Maracaibo - Sanhouse; Machado, Rafael Mea Vitalli, Fuenmayor e Martinez (Rodrigues); Miguel Mea Vitalli, Fernández, Figueroa (Beraza) e Vallenilla (Diaz); Cásseres e Ballesteros. Técnico: Jorge Pellicer. Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton (Moisés), Renato e Juninho Paulista (Gérson Magrão); Souza e Renato Augusto (Jaílton). Técnico: Ney Franco. Gols - Renato, aos 11 minutos do primeiro tempo; Paulinho (contra), aos 31, e Renato Augusto, aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro - Carrillo Victor (Peru). Cartão vermelho - Miguel Mea Vitalli. Público e renda - Não disponíveis. Local - Estádio José Romero, em Maracaibo (Venezuela).