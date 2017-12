Flamengo bate Palmeiras e respira O Flamengo conseguiu um importante resultado na briga para escapar do rebaixamento à Segunda Divisão ao derrotar o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, no Palestra Itália, em jogo válido pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ibson abriu o placar e Magrão empatou no segundo tempo. Athirson, de cabeça, definiu a partida. Com a vitória, o time carioca chega aos 49 pontos e deixa a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras permanece com 74 pontos, com chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores da América. Quando todos falavam em lutar pelo título, em atropelar na reta final, veio esta ducha de água fria. Aquele embalo de seis vitórias seguidas, transformou-se em duas derrotas em casa. O Palmeiras só dependia de suas forças para ir à Libertadores. Agora, além de precisar vencer Goiás, Criciúma e Fluminense, seus últimos adversários, terá de torcer por tropeços de São Paulo e São Caetano. Em campo o que se viu foi craque Pedrinho nervoso, tropeçando na bola. A substituição foi inevitável. Lúcio, tímido, Baiano violento, Claudecir, lento, e outros jogadores apenas limitados. Do outro lado, um Flamengo guerreiro, lutando a todo momento. A prova da união do grupo carioca foi evidente no fim da partida. O goleiro Júlio César, o mesmo que apanhou de sua torcida e foi considerado culpado pela goleada sofrida contra o Atlético-MG, 6 a 1, além de levar um ?frango? no duelo do Parque Antártica, saiu carregado pelos companheiros e chorou muito. "Flamengo é isso, luta garra. A gente incorpora a camisa", desabafou. "Tenho de agradecer muito a rapaziada." Júlio César dividiu os méritos dos 2 a 1 com os companheiros. Se deixou o chute de Magrão passar entre as pernas, fez grandes e importantes defesas, em chutes de Osmar, Gabriel, Ricardinho. Conteve a euforia dos palmeirenses, o sufoco após a igualdade e ainda comemorou o gol de cabeça de Athirson, um reserva que luta contra contusões. Triunfo de quem mais procurou, de quem soube superar melhor a pressão.