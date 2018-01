Flamengo bate Potosí e torce contra o Santos nesta quinta O Flamengo derrotou o Real Potosí (Bolívia) por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, e agora torce por um tropeço do Santos - contra o Deportivo Pasto (Colômbia), nesta quinta, na Vila Belmiro - para terminar com a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com 16 pontos, o clube carioca terminou na primeira colocação do Grupo 5 - o Paraná ficou em segundo. O Santos, líder do Grupo 8, tem 15 pontos. Na noite em que consolidou a excelente campanha na competição continental, o time rubro-negro prestou homenagem à nadadora Maria Lenk, que morreu na última segunda, aos 92 anos, depois de passar mal na piscina do clube. O Flamengo teve amplo domínio do jogo. Começou em ritmo acelerado e poderia ter definido a partida na etapa inicial. Roni, logo em sua primeira oportunidade, chutou a bola no travessão. Depois, só no primeiro tempo, teve outras duas grandes chances, desperdiçadas com finalizações equivocadas. Sorte do Flamengo que Souza estava numa noite mais inspirada. Foi dele o gol aos 13 minutos de jogo, completando cruzamento do lateral-esquerdo Juan. Souza comemorou o gol e foi abraçado pelos colegas. Mas o zagueiro Irineu viveu situação parecida, sem um desfecho favorável. Ele aproveitou rebote do goleiro Burtovoy, em chute de Juan, e marcou um gol. Mas a arbitragem assinalou impedimento. Sem saber da anulação, festejou o ?feito? por vários segundos, voltado para os torcedores. Chegou a mandar mensagem para sua mulher, Renata, diante das câmeras. Constrangidos, seus colegas de Flamengo tentavam do meio-de-campo avisar a Irineu que o gol não tinha validade. O segundo tempo começou também com pressão do time da casa. Renato Augusto, na primeira investida do Flamengo, acertou a bola no travessão. Roni voltou a errar em seguida e foi vaiado pelos torcedores. O Potosí tentou o empate na base dos contra-ataques, sem êxito. No final, o 1 a 0 ficou na medida certa. FLAMENGO 1 x 0 REAL POTOSÍ Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton (Leandro Salino), Renato e Renato Augusto; Roni e Souza (Léo Medeiros). Técnico: Ney Franco. Real Potosí - Burtovoy; Gatty Ribeiro, Marco Paz (Amador), Rodriguez e Eguino; Percy Colque (Lider Paz), Suarez, Calustro e Brandan (Aguilera); Peña e Edu Monteiro. Técnico: Mauricio Soria. Gol - Souza, aos 13 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Marco Paz e Eguino (Real Potosí). Árbitro - Líber Prudente (Uruguai). Renda - Não disponível. Público - 14.694 pagantes. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).