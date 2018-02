Flamengo bate Vitória por 1 a 0 O Flamengo conseguiu um ótimo resultado batendo o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Barradão, no primeiro jogo dos times pelas semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe carioca joga pelo empate na segunda partida, na próxima quarta-feira. Foi a primeira derrota do Vitória este ano no Barradão. O jogo começou com os jogadores extremamente nervosos. Antes dos 10 minutos, Vampeta e Zinho já haviam tomado cartões amarelos. Douglas, ao tentar cortar um cruzamento do ataque do Vitória, errou o chute, acertou a trave esquerda de Júlio César quase marcando gol contra. Embora com o meio-de-campo povoado, o Flamengo não conseguia conter o ímpeto do Vitória que perdeu três chances seguidas a partir dos 25 minutos, quando Edílson escapou pela lado esquerdo da área atraiu dois zagueiros e cruzou para a área, mas Obina não aproveitou. Aos 28, Cléber acertou belo chute de fora da área obrigando Júlio César a difícil defesa. No minuto seguinte o goleiro defendeu chute à queima-roupa de Obina. O mesmo Obina perdeu outro gol aos 37 de cabeça para defesa de Júlio César. O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Flamengo conseguindo bons contra-ataques como aos 24 minutos, quando Jean acertou belo chute do lado direito da área obrigando Juninho a difícil defesa. Aos 30, Felipe fez jogada individual na área e deixou Jean livre na marca penal, mas ele chutou para fora. Aos 37, em novo contra-ataque, Fabiano Eller penetrou pela ponta esquerda e com um chute rasteiro, que desviou no zagueiro Adaílton, fez 1 a 0, decretando o placar do jogo.