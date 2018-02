Flamengo bate Ypiranga e se classifica Mesmo sem ser brilhante o Flamengo se classificou nesta quarta-feira às oitavas-de-final da Copa do Brasil ao derrotar o Ypiranga, do Macapá, por 2 a 0, no Estádio Zerão. Esse resultado por dois gols de diferença fora de casa eliminou a necessidade do jogo de volta. O meia Fellype Gabriel, de 19 anos e o atacante Dimba, marcaram os gols do time rubro-negro. O Flamengo não jogou bem no primeiro tempo, mas levou para o vestiário a vantagem de um gol. O péssimo estado do gramado prejudicou o desempenho dos jogadores de ambas equipes. Com o incentivo da torcida flamenguista, maioria no acanhado estádio, o time carioca tomou a iniciativa de buscar o ataque. Numa cobrança de escanteio, o zagueiro Júnior Baiano, de cabeça, obrigou o goleiro Anderson a fazer boa defesa. Em uma rápida resposta, o atacante Marcelo Brás quase fez o primeiro gol do Ypiranga. O goleiro Diego evitou. Aos 19 minutos, num contra-ataque veloz, Dimba driblou um zagueiro e cruzou para Fellype Gabriel na área adversária, marcar seu primeiro gol como profissional: 1 a 0. A jovem revelação, assim como ocorreu no jogo contra o Friburguense na última rodada do Campeonato Carioca, passou mal e foi substituído. Zinho entrou em seu lugar. O Flamengo retornou para a segunda etapa um pouco desatento. O Ypiranga até teve uma ótima oportunidade para marcar, mas a desperdiçou. O Flamengo somente melhorou após Dimba sofrer pênalti. Ele cobrou bem e fez 2 a 0 aos 18, resultado que eliminou o confronto de volta. O Ypiranga não teve forças para reagir e o Flamengo, mesmo com espaço para aplicar uma goleada, se acomodou com a vantagem no marcador. Parecia guardar energia para o clássico de domingo contra o Vasco, pela 5ª rodada da Taça Rio --segundo turno do carioca.