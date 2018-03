Flamengo: Braga feliz com a Timemania "O torcedor do Flamengo pode dormir tranqüilo. O Lula resolveu o problema do clube". Foi desta maneira que o presidente do Flamengo, Márcio Braga, reagiu nesta quinta-feira à criação do Timemania, loteria que vai ajudar os clubes a pagar dívidas com o governo. O futebol brasileiro em geral, segundo o dirigente, viverá "novos tempos". "É uma medida sábia porque não usa o dinheiro público. Os clubes vão recuperar os créditos perdidos com o governo", declarou Márcio Braga, durante coletiva na Gávea. De acordo com o dirigente, a assinatura da medida provisória na terça-feira criando a Timemania, que permitirá o refinanciamento das dívidas com órgãos do governo, tirou o Flamengo do estado de insolvência. A loteria entrará em vigor em seis meses e as dívidas das agremiações vão ser divididas em 60 meses. "Somente o Flamengo deve R$ 108 milhões ao governo federal, que era impagável. Agora, acabou o problema", disse o presidente rubro-negro, que planeja, em cinco anos, construir um centro de treinamento e um estádio. As promessas não param por aí. "Em cinco anos, vamos voltar a ser campeões mundiais". O presidente do Flamengo deixou bem claro que, mesmo com o realinhamento fiscal, vai manter a política de austeridade financeira. "Não vou sair do orçamento. Vou, sim, pagar salários de funcionários em dia e quitar as dívidas". Ele enalteceu também a determinação do Luiz Inácio Lula da Silva de possibilitar os clubes brasileiros saírem da inadimplência com suas dívidas fiscais. "O que o Lula fez foi sensacional. Não tenho adjetivos para qualificar sua atitude de assinar a medida provisória do Timemania."