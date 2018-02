Flamengo: Bruno, agora, torce para Romário marcar gol Depois de ter escapado do milésimo gol de Romário, o goleiro Bruno disse que agora torce para que o artilheiro chegue à marca histórica contra o Botafogo. O jogador rubro-negro conversou com o vice-presidente de Futebol, Kléber Leite, sobre o atraso no pagamento dos salários, não treinou ontem pela manhã e justificou a ausência alegando uma viagem a Belo Horizonte para resolver problemas particulares. ?Que me desculpe o Júlio César (goleiro do Botafogo) mas, agora, vou torcer para o Romário fazer o milésimo gol contra qualquer time que ele estiver jogando?, disse Bruno, se referindo ao clássico entre vascaínos e botafoguenses no domingo. ?O Romário fez muito por todos nós, ganhou uma Copa do Mundo e merece nosso reconhecimento.? E, ao contrário do que informou a diretoria do Flamengo, Bruno confirmou que viajou a Belo Horizonte, onde foi visitar sua mãe. O jogador, no entanto, voltou ao Rio na tarde desta terça. Para o clássico de quinta, contra o Fluminense, o técnico do Flamengo, Ney Franco, ainda tem dúvidas para escalar o time. O treinador não escolheu quem será o substituto do lateral-direito Leonardo Moura, que cumprirá suspensão automática e a decisão ficou para esta quarta.