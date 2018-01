Flamengo busca a vaga na Mercosul Uma vitória contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira, às 20h, em Brasília, praticamente assegura ao Flamengo a classificação à próxima fase da Copa Mercosul. Ciente da importância da partida, o técnico Zagallo pediu aos jogadores muita atenção no setor defensivo, um dos principais responsáveis pela péssima campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, em que tem apenas 16 pontos em 14 jogos disputados. "Com uma vitória, podemos nos classificar. Só vai depender do nosso esforço", afirmou Zagallo. "Para minha tristeza terei de modificar a equipe novamente, mas isso faz parte do jogo", lamentou o treinador. Para o confronto contra os argentinos, Zagallo não poderá escalar o volante Vampeta e o meia Alexandre Gaúcho, que não estão inscritos na competição. Além do meia Beto, contundido no joelho direito. Com nove pontos ganhos, o Flamengo ocupa o segundo lugar no grupo B da Mercosul. O time carioca está atrás justamente do San Lorenzo, que também tem nove pontos, mas possui melhor saldo de gols. O Nacional está em terceiro com seis e o Olimpia, já eliminado, ainda não pontuou. O atacante Edílson disse estar motivado para a partida, principalmente, por atuar no Brasil. "Apoiados pela nossa torcida, vamos fazer o melhor para garantir a vaga e podermos ficar mais tranqüilos. O bom é que além da ir para a próxima fase, estamos assegurando uma boa grana para o clube", disse o jogador. A Mercosul é considerada umas das principais competições do calendário sul-americano por distribuir um total de US$ 4,6 milhões em prêmios para o campeão.