Flamengo busca atacante para torneio O técnico do Flamengo, Lula Pereira, começou a acertar a equipe para a disputa da Copa dos Campeões, no próximo mês. O treinador realizou nesta segunda-feira o primeiro coletivo com os novos contratados e se mostrou satisfeito com o desempenho do time. "Ainda não estou 100% de minhas condições físicas, mas estou trabalhando para fazer uma boa estréia na Copa dos Campeões", disse Váldson, que teve a companhia do ex-atacante santista Caio. "O importante é que todos estão com vontade de jogar e defender o Flamengo." O Flamengo ainda tenta a contratação do atacante Liédson para a disputa da Copa dos Campeões. O jogador já acertou seu contrato com o Rubro-Negro, mas tem vínculo contratual com o Coritiba até 15 de agosto.