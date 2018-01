Flamengo busca liderança no ABC O Flamengo é o melhor time carioca no Campeonato Brasileiro e busca nesta quarta-feira contra o São Caetano, às 21h40, no Estádio Anacleto Campanella, uma vitória que pode colocá-lo na liderança da competição. Para uma equipe que vem lutando, nos últimos anos, para não ser rebaixado à Segunda Divisão, a campanha neste início de competição tem deixado a torcida confiante. Mas o técnico Nelsinho Bapstista tem problemas para escalar o Flamengo e tentar manter a boa fase no Brasileiro. O lateral-esquerdo Athirson e o meia Fábio Baiano, com lesão muscular, e o atacante Zé Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe. Com isso, Nelsinho foi obrigado a mudar posições importantes do Flamengo. Cássio será o titular na lateral, enquanto Fernando Diniz atuará ao lado de Felipe no meio-de-campo. No ataque, Jean será o companheiro de Fernando Baiano. "É uma chance que não posso deixar escapar", disse Fernando Diniz, que atuará como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo.