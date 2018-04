Flamengo busca recuperação contra o São Paulo na estreia pelo Brasileirão A desclassificação nas semifinais do Campeonato Carioca frustrou as expectativas de início de ano do Flamengo. Agora, o time está pressionado a fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e o primeiro passo será dado neste domingo diante do São Paulo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista.