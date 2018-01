Flamengo busca sua primeira vitória O Flamengo enfrenta o Americano neste sábado, às 19 horas, no estádio Godofredo Cruz, tentando a sua primeira vitória na temporada e ainda lutando para afastar a crise que ronda a Gávea. O técnico João Carlos, que substituiu Carlos Alberto Torres, fará sua estréia no Rio-São Paulo. O goleiro Júlio César, o zagueiro Juan e o meia Juninho Paulista, que estavam na seleção brasileira, voltam ao time. Mas não será dessa vez que o treinador poderá escalar a força máxima. O meia Leonardo está com dores na coxa esquerda e não joga. O lateral-esquerdo Athirson ainda não está em boas condições físicas e também está fora. Já o atacante Leandro Machado sentiu o músculo adutor da coxa e foi vetado pelos médicos. Roma deve ser o seu substituto. Outra ausência no time é a do meia Petkovic, que cumpre o último jogo de suspensão. Ele foi punido pela diretoria do clube por indisciplina após a partida contra a Portuguesa. O jogador não tem ido à Gávea treinar e preocupa os médicos do clube, porque normalmente demora para recuperar a sua forma física. O Americano também tenta a primeira vitória na competição. Um dos destaques da equipe tem sido o goleiro Braz, que está preocupado com o ataque adversário. "O Flamengo é uma equipe grande, com jogadores muito perigosos. Mas também temos nossas armas. Jogar contra uma equipe deste nível motiva qualquer um", disse o jogador. O Americano joga embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, depois de eliminar o Joinville-SC. "Não estamos pensando se eles estão em crise. Vamos buscar a vitória a qualquer preço", avisou Braz.