Flamengo busca substituto para Oswaldo Após a saída do técnico Oswaldo de Oliveira, o Flamengo vai ter de lidar nos próximos dias com outro problema: a iminente suspensão de André Gomes e Fabiano Eller. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, disse nesta segunda-feira que os atletas devem ser denunciados pela procuradoria do tribunal por causa de um incidente durante o jogo com o Vasco, domingo, no Maracanã, em que se agrediram em campo, sem que fossem punidos pelo árbitro da partida. Com relação ao substituto de Oswaldo, os dirigentes já iniciaram a procura, mas não querem citar nomes. "Alguns treinadores se ofereceram para trabalhar no Flamengo. Estamos vendo o que é melhor para o clube", disse o vice-presidente de Futebol, Eduardo Moraes. Enquanto permanece a indefinição, o técnico dos juniores Marcos Paquetá assume interinamente o cargo.