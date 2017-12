Flamengo busca vaga e pode ajudar rival Vencer o Goiás para o Flamengo se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e, de quebra, ajudar o Fluminense a conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. Esse é o pensamento do técnico rubro-negro, Joel Santana, em relação ao jogo de domingo, no estádio Luso-Brasileiro. O Fluminense, quarto colocado, está a dois pontos do Goiás, que ocupa o terceiro lugar no Brasileiro. Além disso, o Palmeiras também está na briga pela Libertadores. Esses três clubes lutam por duas vagas na fase seletiva da competição internacional. ?Quero ajudar o amigo Abel Braga (treinador tricolor)?, declarou Joel Santana, invicto no comando do Flamengo. Para a partida contra o Goiás, existe a possibilidade de Josafá formar dupla de ataque com o paraguaio César Ramirez, pois Fellype Gabriel cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.