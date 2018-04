Flamengo busca vitória no Sul para evitar uma crise É vencer ou crise. Não resta outra alternativa para o Flamengo no jogo deste domingo contra o embalado Avaí, a partir das 18h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se tropeçar novamente, o técnico Andrade terá seu trabalho ainda mais questionado na Gávea e pode até perder o cargo.