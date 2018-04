Flamengo celebra evolução em início de ano difícil

RIO - O técnico Jayme de Almeida está satisfeito com o desempenho do Flamengo nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Após vencer os dois primeiros jogos com os reservas - triunfos por 1 a 0 diante de Audax e Volta Redonda -, os titulares só empataram com Duque de Caxias por 2 a 2, mas venceram na última quarta-feira o Friburguense por 2 a 0. Para o treinador, o jogo em Nova Friburgo mostrou que o time está evoluindo em um momento difícil da temporada.

"Evolução física, técnica e tática. Foi de um jeito no Maracanã. Quarta-feira, foi difícil, com muito sol e um time complicado. Vamos evoluindo aos poucos. No segundo tempo, fomos melhores, e domingo tem o Macaé. Sabemos que este começo de Campeonato Carioca é complicado", afirmou. Jayme aprovou o comportamento do Flamengo diante do Friburguense e não fez elogios apenas a Elano, que fez seu primeiro gol pelo time, e Samir, que marcou pela primeira vez como profissional.

"O time se portou bem. Sofremos um pouco no primeiro tempo, nosso meio-campo ficou desprotegido no início, mas melhoramos depois. Foi bom no geral, com esforço de todos. Sempre quem faz gol se destaca, mas o Flamengo é um grupo. Todos quiseram ajudar e o resultado veio", disse. O triunfo levou o Flamengo aos 10 pontos, na liderança do Campeonato Carioca. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, às 17 horas, quando vai enfrentar o Macaé no Raulino Oliveira.