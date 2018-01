Flamengo chega a acordo e renova contrato de Emerson por mais um ano

O acordo estava encaminhado desde o início do mês, mas a chegada do técnico Muricy Ramalho paralisou o acerto provisoriamente até que ele desse seu aval à permanência do jogador no elenco. Confirmado no time, Muricy aprovou a renovação do contrato de Emerson.

Em sua segunda passagem pelo rubro-negro, Emerson marcou seis gols nesta temporada, sem se destacar como aconteceu na primeira, em 2009. Acompanhou a média da equipe, irregular ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. O atacante voltou ao time no início deste ano após não renovar seu vínculo com o Corinthians.

Com a confirmação de Muricy no comando da equipe, a partir da reeleição de Eduardo Bandeira de Melo, na semana passada, a diretoria rubro-negra vem acelerando as negociações para reforçar e manter seu elenco para a próxima temporada.

Antes de renovar com Emerson, o clube contratou nesta segunda-feira o volante Willian Arão, que deixou o Botafogo em uma saída litigiosa. Na sexta passada, a diretoria anunciou o retorno do experiente zagueiro Juan, 36 anos, e o reforço do lateral-direito Rodinei, ex-Ponte Preta.