Flamengo começa a montar o elenco para o próximo ano Com a definição da permanência de Andrade como técnico do Flamengo, dirigentes e comissão técnica passam agora a estudar os jogadores que devem ficar, os que saem e os que podem ser contratados para a maratona de jogos do clube em 2010 - vai disputar o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.