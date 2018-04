Flamengo começa a pensar na temporada 2008

A torcida só quer saber de festa, e os jogadores não estão muito longe disso, mas a comissão técnica do Flamengo já começa a planejar a temporada que vem, no qual pretende prolongar sua campanha na Taça Libertadores da América. Da equipe titular, que levou o time da zona de rebaixamento para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e à classificação para o torneio continental, apenas o goleiro Bruno não tem contrato para 2008. O jogador pertence à MSI, ex-parceira do Corinthians, que estaria pedindo cerca de R$ 11 milhões pelos direitos federativos. O técnico Joel Santana também não tem vínculo para o ano que vem. Ele sentará para discutir seu futuro com o vice-presidente de futebol Kleber Leite, mas já adiantou que tem propostas da Europa e só fica se o clube oferecer o mesmo. "Não vou ficar feliz se o Joel for embora. Muito da minha renovação foi por causa dele", revela o zagueiro e capitão Fábio Luciano, que também quer a permanência do elenco atual. Mesmo sem estar garantido como treinador do Flamengo, Joel já especula sobre reforços. "Nenhuma equipe pode abrir mão de novos jogadores. São Paulo e Santos também pretendem contratar reforços. Temos algumas carências", diz Joel. As principais demandas rubro-negras seriam um zagueiro para disputar vaga com Ronaldo Angelim e um atacante para estabelecer dupla sólida com Souza.