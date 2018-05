Flamengo começa 'concentração de paz' na Granja Comary

O Flamengo inicia nesta quarta-feira sua "concentração de paz" na Granja Comary, em Teresópolis, para o jogo decisivo diante do Grêmio no Maracanã, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube rubro-negro precisa vencer para conquistar o hexacampeonato.

A diretoria decidiu levar o grupo para a Granja Comary para evitar o oba-oba dos torcedores. Um dos grandes exemplos citados pelo dirigente foi o confronto diante do América do México, na Libertadores 2008, quando o clube levou 3 a 0 no Maracanã lotado depois de vencer a partida de ida por 4 a 2.

Para o confronto diante do Grêmio, o clube rubro-negro deve contar com o retorno do atacante Adriano. O Imperador ficou de fora do duelo contra o Corinthians, em Campinas, devido a uma queimadura na perna esquerda. De acordo com o médico José Luiz Runco, o atacante terá condições de jogo para domingo.

O Maracanã estará lotado para o duelo. Os 67.959 ingressos colocados à venda na semana passada já foram vendidos. Nesta quarta-feira, mais 6 mil ingressos que sobraram da torcida do Grêmio serão comercializados.

A primeira sessão de treinos do Flamengo na Granja Comary acontece às 16 horas desta quarta-feira.