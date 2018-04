Flamengo comemora boa estreia de Vágner Love A estreia da nova dupla de ataque flamenguista formada por Adriano e Vágner Love neste sábado, na vitória sobre o Bangu por 2 a 1, foi ainda melhor do que o esperado. Eles criaram diversas situações de perigo e o ex-jogador do Palmeiras foi decisivo para o resultado, marcando os dois gols. Satisfeito com o desempenho, Andrade garante que o Flamengo tem o melhor ataque do País.