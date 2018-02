Flamengo comemora início ´quase perfeito´ na Libertadores O técnico do Flamengo, Ney Franco, comemorou a liderança do grupo 5 da Taça Libertadores da América, após a vitória de quarta-feira sobre o Paraná, por 1 a 0. Caso obtenha derrotar novamente os paranaenses na quarta-feira, desta vez, no Maracanã, o time carioca poderá assegurar uma vaga à próxima fase da competição. ?Muitos dizem que nossa chave é fácil. Mas, conseguimos um ponto contra o Potosí, lá na altitude, fizemos o nosso dever de casa ao vencer o Maracaibo, no Maracanã, e obtivemos essa vitória importante contra o Paraná?, disse Ney Franco. ?Agora é tentarmos vencer de novo no Rio e, pelos meus cálculos, atingiremos nosso objetivo que é uma vaga na próxima fase.? Para descansar os jogadores do Flamengo, o treinador deverá escalar um time misto na partida de domingo, contra o Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Rio. No primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Carioca, Ney Franco adotou essa tática e conquistou uma vitória, por 2 a 1, sobre o Nova Iguaçu. Contra o Volta Redonda, a tendência é a de que somente um titular seja escalado: o volante Claiton, que não atuou contra os paranaenses, por causa de dores no ombro direito.