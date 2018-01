Flamengo complica a vida do Grêmio O Flamengo ganhou do Grêmio por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. A derrota complicou ainda mais a situação do clube gaúcho, que permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 37 pontos. Já o time carioca está com 55. Os jogadores do Flamengo cumpriram o que disseram ao longo da última semana e iniciaram a partida pressionando o Grêmio. Logo aos cinco minutos, o meia Fábio Baiano lançou o atacante Zé Carlos, que deixou a bola para Andrezinho fazer 1 a 0. Com o gol, o Flamengo recuou e o Grêmio começou a esboçar uma reação. Mas não conseguia assustar o goleiro Júlio César. A equipe carioca ainda teve uma boa oportunidade desperdiçada por Fábio Baiano. Até os 34 minutos, o time gaúcho só havia chutado uma bola ao gol. Foi quando o meia Gilberto recebeu a bola dentro da área e finalizou sem chances para Júlio César, empatando o jogo. O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes desperdiçando boas oportunidades. No Flamengo, após cruzamento do lateral-direito Luciano Baiano, Fernando cabeceou para fora. O Grêmio respondeu com Marcelinho, mas o goleiro Júlio César salvou com a ponta dos dedos. Aos 25 minutos, porém, veio o alívio para os cariocas. Igor cobrou outra falta na cabeça de Fabiano Eller. O zagueiro desviou e marcou 2 a 1. Nos minutos finais, Júlio César, em linda defesa, ainda evitou o gol de empate dos gaúchos.