Flamengo confia em sua torcida e fé para vencer o Santos

O Santos deverá enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã, com força máxima. E é bom para os paulistas que seja assim, pois o time da Gávea vai contar com dois poderosos reforços: a sua empolgada e empolgante torcida, que promete bater o recorde de público pagante do Campeonato Brasileiro (mais de 70 mil ingressos vendidos nesta quinta-feira), e a fé em São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e padroeiro do clube. Comissão técnica e alguns jogadores foram à Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, nesta quinta, agradecer o bom ano e pedir um reforço na ajuda para o Flamengo conseguir a vaga na Taça Libertadores. "Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Sou católico e muito religioso e acredito que, quando temos fé, somos recompensados", disse o atacante Obina, que não marca desde a partida contra o Cruzeiro, no dia 12 de setembro, no Maracanã. Durante a rápida celebração, o padre Lindolfo Lisboa, rubro-negro declarado, benzeu as camisas que serão usadas pelos jogadores. Alguns torcedores apareceram para incentivar os atletas e estenderam faixa com os dizeres Ricardo Teixeira, não inventa. O Maracanã é nosso e o Flamengo é penta!, em referência ao fato de a CBF não reconhecer o título nacional de 1987 conquistado pelo clube carioca, e à suposta intenção da confederação em disputar a licitação do estádio contra o rubro-negro. Três estudantes de publicidade também divertiram os jogadores e o técnico Joel Santana, ao entregarem passaportes feitos no computador com os rostos dos jogadores e o destino Japão impressos. "Cresci no Flamengo e é impressionante como a torcida sempre consegue nos surpreender", disse o meia Íbson. "Sabemos que teremos apoio maciço deles no domingo". Depois da queda de desempenho do time nas duas últimas rodadas - vitória sobre o Corinthians (2 a 1) e derrota para o Cruzeiro (3 a 1) - o técnico Joel Santana faz mudança no ataque. O baixinho Maxi vai para o banco, com Renato Augusto recuperando a posição. Na defesa, o zagueiro Ronaldo Angelim, que deixou o jogo contra o Corinthians com palpitações, dificilmente será escalado, pois o clube está sendo cauteloso com seu caso e quer ver resultados de vários exames cardíacos. Tiago Sales toma seu lugar ao lado de Fábio Luciano. "Já estou me sentindo melhor", garantiu Angelim.