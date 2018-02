Flamengo confirma a contratação de Gavilán

O Flamengo continua reforçando a equipe para a temporada de 2008. Depois de anunciar na véspera a contratação de Marcinho, do Atlético-MG, o Flamengo anunciou ontem a aquisição do volante Gavilan, 27 anos, que estava no Grêmio. O contrato do jogador vai até o final de 2008, com opção por mais um ano. Como Gavilan se casará no sábado, somente se apresentará na Gávea para fazer os exames no dia 26, quando também concederá entrevista coletiva no auditório Rogério Steinberg. Gavilan já disputou quatro vezes a Taça Libertadores, a última pelo Grêmio, em 2007, e deve compor o meio-campo do time com Ibson, Kleberson e possivelmente Jônatas.