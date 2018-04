Flamengo confirma acerto e apresenta Love nesta sexta

A diretoria do Flamengo recebeu somente no início da tarde um fax com a liberação do CSKA, que era previsto para chegar pela manhã. O clube russo emprestou gratuitamente Vágner Love, que ficará no time brasileiro até o dia 31 de julho.

O atacante será apresentado nesta sexta-feira, às 18h30, em evento que contará com presença da presidente do clube, Patrícia Amorim, e do vice-presidente de futebol, Marcos Braz.

No Flamengo, Vágner Love formará uma aguardada dupla de ataque com Adriano. Os dois jogadores são a maior esperança da torcida para a disputa da Copa Libertadores, a partir de fevereiro. O time carioca buscará seu segundo título da competição.