Flamengo confirma baixa de Elano na final contra o Vasco

RIO - Ainda abatido com a eliminação precoce na Copa Libertadores, o time do Flamengo retornou nesta quinta-feira aos treinamentos, no CT do Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para enfrentar o seu rival, Vasco, na final do Campeonato Carioca, domingo. O desafio do time rubro-negro será encontrar motivação para voltar ao Maracanã, palco da eliminação, e vencer essa partida.

Os jogadores que iniciaram o jogo contra o León, na noite de quarta-feira, apenas fizeram um trabalho regenerativo. O meia Elano, substituído ainda no início da partida, sentiu novamente uma contusão na coxa e é desfalque certo para a decisão de domingo. Os demais atletas realizaram um treino técnico.

No treinamento de sexta-feira o técnico Jayme de Almeida deve indicar os jogadores que vão começar o jogo contra o Vasco. Para conquistar o título, o Flamengo precisa apenas de um empate, mas se o time de São Januário repetir o bom desempenho do último domingo, não será uma tarefa fácil para o Flamengo.