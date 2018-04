Flamengo confirma contratação de Maldonado e Alvaro

O Flamengo confirmou nesta quarta-feira a contratação do volante Maldonado e do zagueiro Alvaro, com o objetivo de tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa apenas a 14.ª colocação, com 27 pontos, e perdeu as três últimas partidas no torneio.

A diretoria do Flamengo anunciou que os dois reforços serão apresentados oficialmente na tarde de quinta-feira, na Gávea, a partir das 17 horas.

Maldonado tem 29 anos e estava no Fenerbhace, da Turquia, desde 2008, onde não conseguiu se firmar na equipe titular. Antes disso, o volante chileno defendeu Santos, Cruzeiro e São Paulo, no Brasil. O meio-campista iniciou sua carreira no Colo Colo.

O zagueiro Álvaro deixou o Internacional no início de agosto e despertou o interesse de outros clubes, como Goiás e Santos. Com 31 anos, ele já passou por São Paulo, América-MG, Goiás, Atlético-MG, além dos espanhóis Las Palmas, Zaragoza e Levante.