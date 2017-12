Flamengo confirma contratação do meia argentino Mancuello

O Flamengo acertou a sua primeira grande contratação para 2016. Depois se apresentar com sete reforços, o clube confirmou nesta quarta-feira que já tem tudo certo para contar com o meia Federico Mancuello, de 26 anos, que fez carreira no Independiente e no ano passado foi convocado para a seleção argentina.

"É uma negociação que demandou algum tempo e foi sacramentada ontem (terça-feira). Estamos aguardando a chegada dele para exames e assinatura de contrato. Entre clubes e o jogador está acordado desde ontem. Já atuou na seleção argentina, é um líder positivo, capitão do Independiente", explicou o diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano.

Mancuello foi formado no Independiente e só deixou Avellaneda para jogar por empréstimo no Belgrano, na temporada 2011/2012. No ano passado, com Tata Martino, teve as primeiras oportunidades na seleção argentina, atuando em dois amistosos no primeiro semestre.

Da Argentina também pode vir outro reforço do Flamengo, o zagueiro Alejandro Donatti, do Rosario Central, mas Rodrigo Caetano evitou comentar sobre a especulação. Preferiu elogiar outro reforço contratado para a zaga, o veterano Juan, de 37 anos, que volta à Gávea depois de ser reserva do Inter na temporada passada e pouco atuar.

De acordo com o dirigente, a expectativa é que o Flamengo tenha um elenco de 37 jogadores para disputar a Copa Sul-Minas-Rio e o Campeonato Carioca, no qual atuará com uma equipe essencialmente reserva. Os reforços que podem jogar o Estadual já chegaram e, daqui em diante, o Fla só olha o mercado para contratações de impacto.

Com Mancuello, são oito reforços, uma vez que o clube acertou com o zagueiro Juan, o lateral-direito Rodinei (ex-Ponte Preta), o volante Willian Arão (ex-Botafogo), o goleiro Alex Muralha (ex-Figueirense, assinou por quatro anos), os laterais-esquerdos Chiquinho (ex-Santos) e Arthur Henrique (ex-América-RN) e o zagueiro Antônio Carlos, de apenas 22 anos, que estava no Avaí e chega como aposta para compor o elenco.

Márcio Araújo, Emerson Sheik e Alan Patrick renovaram por um ano e continuam no Flamengo. Já o atacante Kayke vai demorar um pouco a jogar. Ele sofreu uma lesão no menisco jogando futevôlei nas férias e precisará de cerca de dois meses para se recuperar. O zagueiro Rafael Dumas e os atacantes Douglas Baggio e Thiago Santos foram promovidos das categorias de base, assim como goleiro Thiago, que está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Por outro lado, o Flamengo liberou diversos atletas, como o volante Luiz Antônio (emprestado ao Sport), o lateral-esquerdo Armero (volta à Udinese), o zagueiro Samir (vendido à Udinese), o lateral-direito Ayrton (volta ao Palmeiras) e o atacante Paulinho (foi para o Santos).