Flamengo confirma encontro com Lula na segunda-feira

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira que dirigentes, integrantes da comissão técnica e atletas do clube irão viajar para Brasília, na próxima segunda pela manhã, para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No evento, será feita a foto oficial do campeão brasileiro de 2009 com o chefe de Estado. Como os jogadores estão de férias e vários deles, viajando, o Flamengo tem dificuldade de fechar a lista dos que embarcarão rumo ao Palácio do Planalto.

E as festas de fim de ano do Flamengo continuam e devem se estender até o réveillon. Na noite da última quarta-feira, foi a vez de a comissão técnica e de alguns jogadores se reunirem para um churrasco organizado pelo preparador de goleiros do time, Roberto Barbosa, na Barra da Tijuca. No sábado, um novo encontro dos atletas está programado para uma casa noturna do Leblon, bairro nobre carioca.

Enquanto isso, a presidente eleita do Flamengo, Patricia Amorim, reúne-se com os atuais dirigentes para tratar da transição para o cargo que está prestes a assumir.