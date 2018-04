Flamengo confirma interesse no técnico Mano Menezes

Com medo de não acertar com Joel Santana, o Flamengo já procura um novo treinador. E o primeiro nome da lista é o de Mano Menezes, que deixará o Grêmio após a partida contra o Corinthians, que acontecerá neste domingo, às 16 horas. Em entrevista ao SporTV, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Kleber Leite, confirmou que o clube irá atrás de Mano se Joel não renovar. "O futebol é dinâmico e como o mercado não é tão aberto, temos de encontrar um profissional qualificado." Kleber Leite contou que o Flamengo já fez sua proposta para Joel. Ele acredita que até o final desta semana saberá se o treinador continuará. "O Joel disse que foi sondado por outros times. Mas precisamos de uma definição para 2008, e essa definição tem de ser já." No próximo ano, o Flamengo disputará a Copa Libertadores. A equipe quer definir o mais rápido possível o nome do treinador para poder montar o elenco. Joel, ídolo na Gávea, foi o responsável por classificar os rubro-negros para a competição sul-americana.