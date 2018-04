Flamengo confirma venda de Everton para o Tigres

O empresário de Everton, Carlos Jatobá, e Evandro, pai do jogador, fecharam um acordo de cinco anos com o Tigres na sede da Traffic, na noite da última terça-feira. Jatobá elogiou a postura do Flamengo, que tentou segurar o meio-campista no clube, mas admitiu que a proposta era irrecusável.

"O Tigres não nos deixou outra escolha ao apresentar uma proposta extremamente vantajosa para as três partes: a Traffic, que vendeu 80% dos direitos econômicos para o clube mexicano, mas ainda permanece com 20%, em conjunto com o jogador; para o Flamengo, que ganhará 10% do total do valor da venda; e para o atleta, que ganhou a segurança de um contrato longo e muito bom financeiramente", afirmou o empresário, em entrevista publicada pelo site oficial do Flamengo.

Everton, por sua vez, revelou que permitiu a conclusão da negociação, mas admitiu certa frustração por deixar o Flamengo após participar da conquista do Campeonato Brasileiro em 2009. "É claro que tudo teve meu consentimento, mas não tenho como negar que fica uma tristeza de deixar o Flamengo. Aqui tive um carinho muito grande de todos e pude mostrar o que sei de melhor. Sem contar que alcancei o topo da minha carreira até o momento conquistando o título brasileiro. Entrei para a história do clube e isso ninguém pode apagar. Carregarei esse orgulho para sempre", ressaltou.

Revelado pelo Paraná e contratado pelo Flamengo em 2008, o jogador de 21 anos defenderá o seu terceiro clube. "O Tigres tem uma estrutura impressionante e não tenho dúvidas de que me sairei muito bem nesse início da minha carreira internacional", reforçou Everton.