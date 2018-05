Flamengo conquista o título do Campeonato Brasileiro

Para ser campeão, o Flamengo dependia de uma vitória simples na 38ª e última rodada do campeonato. Mas o Grêmio, mesmo com um time misto, quase estragou a festa no Maracanã. Enquanto os gremistas abriam o placar, o Inter vencia o Santo André, no Beira-Rio, e assumia a liderança provisória, aumentando a pressão sobre os flamenguistas.

Mas o Flamengo conseguiu a virada, ganhando do Grêmio por 2 a 1, o que foi suficiente para lhe dar o sexto título brasileiro - a CBF, porém, só reconhece cinco conquistas flamenguistas, por desconsiderar a de 1987. Assim, a goleada por 4 a 1 serviu para o Inter terminar em segundo lugar, além de provocar o rebaixamento do Santo André.

Enquanto isso, o São Paulo fez sua parte, ganhando do já rebaixado Sport por 4 a 0, no Morumbi, o que lhe deixou em terceiro lugar no campeonato. A quarta e última vaga na Libertadores de 2010 foi para o Cruzeiro, que venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, e ultrapassou o Palmeiras, derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo no Engenhão.