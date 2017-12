Flamengo conquista vitória no Olímpico O Flamengo derrotou o Grêmio, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Olímpico, e um empate na partida de volta, no Rio, já será suficiente para classificar a equipe à semifinal da Copa do Brasil. Agora, para ter a chance de prosseguir na competição, o time gaúcho precisará vencer por pelo menos 1 a 0 para levar a decisão à disputa por pênaltis. Com um gol aos três minutos do primeiro tempo, o Flamengo surpreendeu o Grêmio. Em uma bela jogada, o atacante rubro-negro Negreiros tocou para o meia Zinho, que da meia-lua da grande área chutou no canto direito do goleiro Tavarelli, fazendo o gol da vitória da equipe carioca. Após o gol, o Grêmio tentou sem sucesso chegar à meta do goleiro Júlio César. Sem conseguir armar jogadas na área do adversário e abusando das jogadas violentas, o time gaúcho optou por arriscar chutes da intermediária, que pouco ameaçaram o Flamengo. Em vantagem no marcador, o Rubro-Negro passou a explorar os contra-ataques, aproveitando a habilidade do meia Felipe, mas somente aos 39 minutos, o time armou uma jogada de perigo. Pela direita, o atacante Jean, que substituiu Negreiros, contundido na coxa esquerda, tocou para a pequena área e o zagueiro Fabiano Eller, em baixo do gol, não alcançou a bola. No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. Os atletas gaúchos demonstraram nervosismo em campo e dificuldade para criar jogadas ofensivas. Já o Flamengo, diante da fragilidade do Grêmio, permaneceu tocando a bola em seu campo e esperando o adversário. Apesar das dificuldades, o Grêmio ainda desperdiçou duas oportunidades para igualar o marcador. Aos 13 minutos, Christian, dentro da pequena área, chutou por cima do travessão, e, aos 27 minutos, o goleiro Júlio César defendeu uma bola cabeceada pelo zagueiro Claudiomiro. Com o resultado, o Flamengo voltou a vencer o Grêmio no Olímpico após cinco anos. A última vitória havia sido em 1999, por 2 a 0, também pela Copa do Brasil.