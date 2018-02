Flamengo consegue empate no final O Juventude vencia por 2 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, mas o Flamengo conseguiu uma reação incrível e chegou ao empate por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O empate fora de casa foi heróico, mas não tirou o Flamengo da zona de rebaixamento - está com 35 pontos. Já o Juventude passou a ter 43 pontos no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom começo do Flamengo, o Juventude logo assumiu o controle do jogo. E não demorou muito para abrir o placar. Aos 23 minutos, o zagueiro Antônio Carlos mandou a bola para a área, mas o goleiro Diego falhou feio: 1 a 0. Mais tranqüilo com a vantagem no placar, o Juventude ampliou aos 37 minutos. Lauro recuperou a bola e avançou pelo meio da defesa do Flamengo. Aí, ele tocou para Caíco, que fez 2 a 0. No segundo tempo, o Flamengo atacou mais. E o Juventude sofreu com as expulsões de dois jogadores: Lauro, aos 30, e Juliano, aos 43 minutos. Foi a partir daí que o Flamengo chegou ao empate. Aos 43, no pênalti cometido por Juliano, Renato bateu e diminuiu. E aos 46, Júnior empatou a partida.