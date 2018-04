Flamengo conta com Emerson para derrotar o Cruzeiro

Inesperadamente, o atacante Emerson virou o protagonista do Flamengo, ofuscando até mesmo Adriano. A torcida acompanha ansiosa pela resolução da novela sobre sua saída ou permanência no clube rubro-negro. Nesta quinta-feira, porém, tanto Emerson como os torcedores precisarão deixar essa questão de lado para se concentrar no Cruzeiro, adversário do jogo pela abertura do segundo turno (20.ª rodada) do Campeonato Brasileiro, às 21 horas, no Maracanã.

Apesar das distrações, Emerson está garantido como parceiro de Adriano no ataque. O jogador, que conquistou os rubro-negros por sua dedicação irrestrita em campo, garantiu que manterá a postura, sem se preocupar com possíveis lesões.

O técnico Andrade comemora a permanência, pelo menos por enquanto, do atacante. É menos um problema para armar a equipe, já cheia de desfalques. Leonardo Moura, Juan, Toró e Kléberson estão machucados. Willians recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão.

Para piorar, Petkovic reclamou de um desconforto muscular e não treinou durante a semana. Caso não jogue, Fierro ganha nova oportunidade de mostrar à torcida porque integra a seleção chilena, um mistério para os rubro-negros.