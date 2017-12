Flamengo contrata atacante argentino A diretoria do Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação de um atacante argentino para a temporada 2004. O escolhido foi Cristian Castillo, de 28 anos, que estava no Independiente (Argentina). O jogador foi contratado por seis meses, com a possibilidade de prorrogação para mais seis meses. O vice-presidente de futebol do clube carioca, Paulo Dantas, responsável pelo negócio, avaliou o atleta por meio de fitas. "Ele é um goleador. Esperamos uma boa surpresa com a chegada dele", disse Paulo Dantas. Ao contrário do que afirmou o dirigente, Cristian Castillo decepcionou este ano, marcando apenas um gol durante a Copa Sul-Americana. O jogador já está no Brasil, passando férias em Salvador. Ele se apresenta com o elenco rubro-negro no dia 5 de janeiro.