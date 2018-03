Flamengo contrata atacante da Série C A diretoria do Flamengo apresentou hoje o seu mais novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro e do restante da Copa do Brasil. Trata-se do atacante Negreiros, de 23 anos, que foi artilheiro da Série C do Brasileiro, no ano passado, atuando pelo Rio Branco da Paraíba. Ele marcou nove gols, em 11 partidas, e assinou contrato até o fim de 2003. O técnico Abel Braga teceu elogios ao atleta, mas ressaltou que o Flamengo ainda precisa de um atacante de nome. "O Negreiros tem boas qualidades. Vimos ele jogar e até acompanhamos alguns treinamentos. Mas ainda não é a solução que desejamos", afirmou. Nos próximos dias, o Rubro-Negro deve receber as respostas dos atacantes Alberto, ex-Santos, e França, ex-São Paulo.