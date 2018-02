Flamengo contrata atacante de 31 anos O Flamengo informou nesta sexta-feira a contratação de um atacante pouco conhecido no cenário do futebol brasileiro. Trata-se de Whelliton, de 31 anos, ex-Beira-Mar, de Portugal, que vai se apresentar segunda-feira ao técnico Abel Braga e assinou contrato com o clube da Gávea até o fim deste ano. O atleta, que tem como empresário o ex-jogador Baltazar, já teve passagens por Santos, Boavista e Córdoba, da Espanha. "Após ficar cinco anos na Europa é uma honra voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Sou um homem de área, gosto de jogar próximo do gol e penso em ser titular", declarou Whelliton, que não marcou nenhum gol em 21 partidas disputadas nesta temporada do Campeonato Português. O diretor-técnico Júnior disse ter boas informações de Whelliton e admitiu a necessidade de contratar mais um reforço para o ataque rubro-negro. "Ele vem compor o grupo.Tem as características que o Abel gosta num atacante e vai nos ajudar. Vamos continuar tentando mais um reforço, um atacante, mas isso ainda depende de alguns contatos", destacou Júnior. Para o confronto de domingo contra o Atlético-PR, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, o meia Zinho desfalcará a equipe do Flamengo. Recuperado de contusão, o lateral-esquerdo Athirson está liberado pelos médicos do clube e pode ser escalado.